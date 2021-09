Als Hamburger Innensenator ist Olaf Scholz am 11. September 2011 im Einwohnerzentralamt – und ahnt noch nicht, was das in New York mit Hamburg zu tun hat.

New York (dpa) - Die 19 Jahre alte Kanadierin Leylah Fernandez hat zwei Tage nach ihrem Sieg gegen Angelique Kerber für eine weitere Überraschung gesorgt und...

Kerber nimmt viel mit: "Ich bin eine von ihnen" Im Vergleich zum Jahresanfang hat sich Angelique Kerber in den Kreis der Topspielerinnen zurückgekämpft. Daran ändert auch das Achtelfinal--Aus in New York...

kicker vor 5 Tagen - Sport Auch berichtet bei • t-online.de