06.09.2021 ( vor 5 Stunden )

Kuriose Szenen in Sao Paulo: In der WM-Qualifikation zwischen Brasilien und Argentinien stehen plötzlich Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde auf dem Platz. Der Grund: Einige Spieler müssten in Quarantäne sein. Nach der Unterbrechung des Topspiels der WM-Qualifikation zwischen Brasilien und Argentini