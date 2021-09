16.09.2021 ( vor 4 Stunden )

Erstmals standen Neymar, Messi und Mbappé gemeinsam in der Startelf. In Brügge sollte es ein Schützenfest zum Auftakt der Champions League geben. Doch es folgte eine herbe Enttäuschung, die Häme zur Folge hatte. Für Paris Saint-Germain zählt in dieser Saison nur eines: der Gewinn der Champions Leagu