19.09.2021 ( vor 2 Stunden )

Erste Äußerung nach dem tödlichen Unfall im August: Der langjährige deutsche Nationalspieler äußert sich in den sozialen Medien und sendet bewegende Worte an seinen Sohn. Über einen Monat lang schwieg Michael Ballack nach dem schweren Schicksalsschlag, der ihn und seine Familie am 5. August dieses J