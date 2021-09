Quelle: DPA - vor 14 Stunden



Prognose: Deutliche Verluste für die CSU in Bayern 00:39 München, 26.09.21: DEUTLICHE VERLUSTE FÜR CSU IN BAYERN Die CSU muss bei der Bundestagswahl in Bayern einer ersten Prognose zufolge deutliche Verluste hinnehmen ERSTE INFRATEST-DIMAP-ZAHLEN Christsozialen unter Parteichef Markus Söder landen nur noch bei 33 Prozent Das wäre das schlechteste...