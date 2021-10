02.10.2021 ( vor 1 Tag )



Nicht HSV, nicht Werder, nicht Schalke: Jahn Regensburg und der SC Paderborn sind bisher die führenden Teams der 2. Liga. Auch am 7. Spieltag stehen die beiden Mannschaften an der Tabellenspitze – zumindest vorerst.