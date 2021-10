05.10.2021 ( vor 6 Tagen )



Michael van Gerwen scheitert beim World Grand Prix völlig überraschend in der ersten Runde an Danny Noppert. Doch die Niederlage wird zur Nebensache, denn van Gerwen soll seinen Landsmann bei dessen Würfen abgelenkt haben. In der Pause kracht es zwischen den beiden. 👓 Vollständige Meldung