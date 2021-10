16.10.2021 ( vor 1 Woche )



Lange Zeit hat sie die Rennen dominiert: Mikaela Shiffrin. Für die Winterspiele in Peking hat sich die Skirennfahrerin viel vorgenommen – und will auch wieder im Weltcup oben mitspielen. Die US-amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat sich für die Olympischen Winterspiele in Peki Lange Zeit hat sie die Rennen dominiert: Mikaela Shiffrin. Für die Winterspiele in Peking hat sich die Skirennfahrerin viel vorgenommen – und will auch wieder im Weltcup oben mitspielen. Die US-amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat sich für die Olympischen Winterspiele in Peki 👓 Vollständige Meldung