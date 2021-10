21.10.2021 ( vor 1 Stunde )



Eintracht Frankfurt hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale in der Europa League gemacht. Der Fußball-Bundesligist gewann am dritten Gruppen-Spieltag gegen Olympiakos Piräus mit 3:1 (2:1) 👓 Vollständige Meldung