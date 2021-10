Der FC Bayern tritt Samstag gegen Hoffenheim an. Allerdings ohne seinen Trainer. Obwohl geimpft, hat sich Julian Nagelsmann mit dem Coronavirus infiziert und ist...

Das Live-Wiedersehen mit seinem früheren Verein Hoffenheim fällt für Corona-Fall Julian Nagelsmann in der Bundesliga aus. Dino Toppmöller ist als...

Nagelsmanns Einblicke in seine Arbeit aus der Quarantäne Am Samstag muss der FC Bayern erneut ohne Trainer Julian Nagelsmann auskommen. Der an Corona erkrankte Trainer gab dafür Einblicke in seine Quarantäne-Arbeit.

kicker vor 5 Stunden - Sport