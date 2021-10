25.10.2021 ( vor 4 Stunden )

Austin (dpa) - Nach dem nächsten Sieg von Max Verstappen wird die Luft jetzt noch dünner für Lewis Hamilton und den jahrelangen Formel-1-Dominator Mercedes. Während die Crew von Red Bull nach der Sitzprobe in einem überdimensionierten Cabriolet in feinstem Texas-Style mit riesigen Bullen-Hörnern in