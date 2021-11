26.10.2021 ( vor 1 Woche )



Glück für Kimmich: Die DFL hat sich am Dienstag zu der aktuellen Impfdebatte rund um einen 2G-Nachweis von Fußballern geäußert. Und lehnt eine Impflicht ab – die einzelnen Schutzkonzepte unterliegen den Stadien. Die Deutsche Fußball Liga hat in der aktuellen Impfdebatte klargestellt, dass von den P Glück für Kimmich: Die DFL hat sich am Dienstag zu der aktuellen Impfdebatte rund um einen 2G-Nachweis von Fußballern geäußert. Und lehnt eine Impflicht ab – die einzelnen Schutzkonzepte unterliegen den Stadien. Die Deutsche Fußball Liga hat in der aktuellen Impfdebatte klargestellt, dass von den P 👓 Vollständige Meldung