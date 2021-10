28.10.2021 ( vor 1 Tag )

So sehr Weltmeister Bastian Schweinsteiger auf dem Platz ein Mitreißer-Typ war, so sehr scheitert er als TV-Erklärer der ARD. Bei der Pleite des FC Bayern im DFB-Pokal war das wieder zu beobachten. Schweinsteiger verliert sich in Banalitäten im Multi-Pack.