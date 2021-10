30.10.2021 ( vor 4 Stunden )



gegen RB Leipzig im Live-Stream: RB Leipzig konnte keines der bisher sechs Pflichtspiele bei der Eintracht gewinnen. Bei keinem anderen Verein traten die Sachsen so oft an, ohne dabei ein einziges Mal zu gewinnen. Anstoß ist um 18:30 Uhr. So sehen Sie das Spiel live im Internet. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im Live-Stream: RB Leipzig konnte keines der bisher sechs Pflichtspiele bei der Eintracht gewinnen. Bei keinem anderen Verein traten die Sachsen so oft an, ohne dabei ein einziges Mal zu gewinnen. Anstoß ist um 18:30 Uhr. So sehen Sie das Spiel live im Internet. 👓 Vollständige Meldung