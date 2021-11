02.11.2021 ( vor 19 Stunden )



Die letzten vier Spiele musste Julian Nagelsmann von zu Hause aus verfolgen. Der Bayern-Trainer war an Corona erkrankt. Sein Co-Trainer Dino Toppmöller vertrat ihn – doch damit ist nun Schluss, Nagelsmann kehrt zurück. Das letzte Spiel, in dem Julian Nagelsmann den Die letzten vier Spiele musste Julian Nagelsmann von zu Hause aus verfolgen. Der Bayern-Trainer war an Corona erkrankt. Sein Co-Trainer Dino Toppmöller vertrat ihn – doch damit ist nun Schluss, Nagelsmann kehrt zurück. Das letzte Spiel, in dem Julian Nagelsmann den FC Bayern von der Seitenlinie coac 👓 Vollständige Meldung