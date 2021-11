Talenthunterbot Piero Martin Hincapié Reyna (19 years) played 79 minutes for Bayer Leverkusen as a Defender. Game: Bayer Leverkuse… https://t.co/UeOHP9EOHR vor 2 Stunden Talenthunterbot Florian Wirtz (18 years) scored 1 goal in 89 minutes for Bayer Leverkusen as a Midfielder. Game: Bayer Leverkusen… https://t.co/JCiiYkyejW vor 7 Stunden EUCUP Bayer Leverkusen vs. Real Betis – Highlights & Tore | UEFA Europa League https://t.co/HcmLZ0Oc32 https://t.co/7dEvUsc6O6 vor 9 Stunden Westdeutsche Zeitung Europa League: Neues Selbstvertrauen für Bayer: Diaby glänzt bei Leverkusen https://t.co/mDnPriTbu0 https://t.co/9WivMV4oSu vor 10 Stunden news.de SportAm fünften Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Europa League 2021 sind Eintracht Frankfurt und Bayer Leverku… https://t.co/PD44T7okTN vor 1 Tag 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Bayer Leverkusen vs. Real Betis – Highlights & Tore | UEFA Europa League » https://t.co/sVczlDj3uy vor 1 Tag