10.11.2021 ( vor 5 Stunden )



in der Skandal in der franz ösischen Frauen- Nationalmannschaft : Die Spielerin Aminata Diallo wurde wegen eines Angriffs auf eine Kollegin festgenommen. Der Fall erinnert an einen früheren Eklat. Die französische Fußball-Nationalspielerin Aminata Diallo ist in Zusammenhang mit einem gewalttätigen Angriff auf 👓 Vollständige Meldung