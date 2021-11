Formel 1 LIVE - heute: Qualifying in Katar. Angespannte Stimmung zwischen Red Bull und Mercedes. Auch Pole-Duell eng? News JETZT im Liveticker.

Formel 1 LIVE - heute: Der Trainings-Tag in Katar. Strafen-Entscheidung im Fall Verstappen immer noch ausständig. Alle News JETZT im Liveticker.

Am Sonntag steht in Brasilien das viertletzte Formel-1-Rennen der Saison auf dem Programm. Der finnische Mercedes-Pilot Valtteri Bottas ist nach seinem Sieg beim...

Formel 1 LIVE aus Brasilien: News vor dem Rennen im Ticker Formel 1 LIVE - heute: Das Rennen in Brasilien! Schlägt Max Verstappen Valtteri Bottas am Start? Was geht noch für Lewis Hamilton? News JETZT im Liveticker.

Motorsport-Magazin vor 1 Woche - Sport