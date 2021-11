24.11.2021 ( vor 1 Tag )

Das war es schon. Borussia Dortmund ist vorzeitig aus der Champions League ausgeschieden. Die Niederlage bei Sporting Lissabon war eine zu viel. Dieses Jahr ist es für Borussia Dortmund schon zu Ende, bevor es so richtig losgegangen ist in der Champions League. Die 1:3-Pleite in Lissabon gegen Sport