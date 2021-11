25.11.2021 ( vor 18 Stunden )



will sich für eine bisher fast makellose Gruppenphase in der Eintracht Frankfurt will sich für eine bisher fast makellose Gruppenphase in der Europa League belohnen und mit einem Sieg gegen Royal Antwerpen schon vor dem letzten Vorrundenspieltag den direkten Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. "Wir wollen den Sack zumachen", gab Eintracht- Trainer Oliver G 👓 Vollständige Meldung