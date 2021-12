26.11.2021 ( vor 5 Tagen )



Was für eine Überraschung: Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland ist eher fit, als erwartet. Er wird gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende im Kader sein. Das bestätigte Was für eine Überraschung: Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland ist eher fit, als erwartet. Er wird gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende im Kader sein. Das bestätigte Trainer Marco Rose. Ausnahmestürmer Erling Haaland steht dem Bundesligisten Borussia Dortmund deutlich früher als erwartet wieder 👓 Vollständige Meldung