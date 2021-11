Eine Kampfansage an den FC Bayern verkneift sich Watzke wohlweislich Borussia Dortmund ist wieder in Schlagdistanz zu Bayern München. Nach dem hart erkämpften Sieg über den VfB Stuttgart ist der Rückstand zum Tabellenführer...

Welt Online vor 6 Tagen - Top





Stuttgart in Dortmund ohne Silas: Mavropanos wieder dabei Der VfB Stuttgart muss in der Auswärtspartie bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch ohne Flügelspieler Silas Katompa Mvumpa auskommen. Der...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland