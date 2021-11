28.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Der Rennstallgründer und langjährige Formel-1-Teamchef Frank Williams ist tot. Williams sei am Sonntag im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit. Die Formel 1 trauert um Frank Williams. Der frühere Teamchef und Mitbesitzer des gleichnamigen britischen Traditionsrennstalls starb am Sonntag im Alter von 79 Jahren.