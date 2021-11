30.11.2021 ( vor 6 Stunden )



In der Alten Försterei gemeinsam schunkeln und Weihnachtslieder trällern: Auf diese Tradition müssen Fans von In der Alten Försterei gemeinsam schunkeln und Weihnachtslieder trällern: Auf diese Tradition müssen Fans von Union Berlin auch in diesem Jahr wieder verzichten. Das Weihnachtssingen wurde wegen Corona abgesagt. Das Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei fällt auch in diesem Jahr aus. A 👓 Vollständige Meldung