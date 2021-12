Ein Sieg hätte dem VfL Wolfsburg fürs Achtelfinale in der Champions League gereicht. Doch gegen den OSC Lille tritt der Bundesligist wieder einmal schwach auf...

Wolfsburg (dpa) - Siegen oder fliegen: Das sind die beiden einzigen Möglichkeiten, die der VfL Wolfsburg vor seinem letzten Gruppenspiel in der Champions League...