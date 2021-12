10.12.2021 ( vor 4 Stunden )

Trotz zahlreicher Chancen hat Leverkusen sein letztes Spiel in der Europa-League-Gruppenphase verloren. In Budapest war Bayer vor dem Tor teils erschreckend fahrlässig. Dennoch reichte es zum Gruppensieg. Bayer Leverkusen hat in der Europa League die beste Gruppenphase seiner Vereinsgeschichte trotz