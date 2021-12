FAZ Topthemen Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich vom @fcbayern will sich dem #ZDF zufolge nach einer Corona-Infektion nun geg… https://t.co/5oL0UBhBvE vor 32 Sekunden Besorgte Bürgerin RT @focusonline: +++ Impf-Hammer bei den Bayern: Joshua Kimmich will sich nun doch impfen lassen +++ https://t.co/cIiuacWnup vor 5 Minuten 🔴CONTOR FRANCK🔴 RT @derspiegel: Joshua #Kimmich will sich nach einer Coronainfektion nun doch gegen das Virus impfen lassen. Das sagte der Profi des FC Bay… vor 8 Minuten andreasbriel RT @sportstudio: Bayerns Joshua #Kimmich will sich nun doch gegen #Covid impfen lassen. Das äußert er in einem Exklusiv-Interview, das in d… vor 9 Minuten tz Corona-Wende: Bayern-Star Joshua Kimmich will sich doch impfen lassen https://t.co/DYtpVIExc8 vor 11 Minuten Doris B RT @derspiegel: Seine Zweifel an einer Coronaimpfung brachten Joshua Kimmich heftige Kritik ein. Dann erkrankte der Bayern-Profi selbst am… vor 12 Minuten