ᑲɾᥱᥒᥒɾ 🔥 Wiederholung der Auslosung? Ich würde eh alle 16 Kugeln in eine Schüssel machen. #UCLdraw https://t.co/Y3ShoFhmSJ vor 21 Minuten Albatros Ihr könnt aufhören zu diskutieren wegen Bayern-Atletico. Wenns dumm kommt, wird nochmal neu ausgelost....😂😂....https://t.co/1g90eDuEfo vor 25 Minuten Erik😎Drexler 17/40 RT @__2611_Erik: Bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals kam es am Montag gleich zu......... Lesen Sie hier die vollständige M… vor 30 Minuten Erik😎Drexler 17/40 Bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals kam es am Montag gleich zu......... Lesen Sie hier die vollstä… https://t.co/ehqDOmM0PB vor 30 Minuten Marc RT @ToreAndreFlo07: @kanye_westfalen Größere Panne bei der CL Auslosung https://t.co/89K1pM2w0A vor 31 Minuten Fledermon 🗣 @KingMoehwald Bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals kam es am Montag gleich zu mehreren Pannen - mit… https://t.co/dVAeTDklZ6 vor 33 Minuten