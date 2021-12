20.12.2021 ( vor 5 Stunden )

Schon elf Tore hat Anthony Modeste für den 1. FC Köln in dieser Saison erzielt. Auch am Sonntag gegen den VfB Stuttgart war er erfolgreich. Doch nach dem Spiel weinte der Franzose plötzlich. In der 89. Minute brachte Anthony Modeste das Kölner Rhein-Energie-Stadion zum Beben, einige Minuten später s