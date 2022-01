02.01.2022 ( vor 6 Stunden )



Die deutschen Tennis-Herren um Olympiasieger Alexander Zverev sind mit einer Niederlage in den ATP Cup gestartet. Im entscheidenden Doppel gegen die Briten unterlagen Zverev und Kevin Krawietz am Sonntag in zwei Sätzen. 👓 Vollständige Meldung