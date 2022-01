Ob Novak Djokovic bei den Australian Open spielen darf, ist auch am Tag nach der Gerichtsentscheidung noch unklar - der zuständige Minister lässt sich Zeit mit...

Novak Djokovic hat sich am Montag zum Streit um seine Einreise nach Australien geäußert. Zuvor hatte der Serbe vor Gericht einen Sieg errungen. Unterdessen...