12.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Verteidiger Mats Hummels hat alle Verletzungssorgen und Wehwehchen hinter sich gelassen. "Jetzt fühle ich mich gut, jetzt will ich voll angreifen. Es gibt für mich keinen Grund mehr, nicht zu liefern. Körperlich gibt es keine Ausreden mehr, jetzt liegt es an mir!", sagte der Bundesliga-Fußballer von Verteidiger Mats Hummels hat alle Verletzungssorgen und Wehwehchen hinter sich gelassen. "Jetzt fühle ich mich gut, jetzt will ich voll angreifen. Es gibt für mich keinen Grund mehr, nicht zu liefern. Körperlich gibt es keine Ausreden mehr, jetzt liegt es an mir!", sagte der Bundesliga-Fußballer von 👓 Vollständige Meldung