Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev zieht bei den Australian Open ohne Probleme ins Achtelfinale ein. Der Weltranglisten-Dritte bezwingt den Qualifikanten Radu Albot am Freitag in Melbourne klar mit 6:3, 6:4, 6:4. Zverev ist der einzig verbliebene Deutsche im Feld.