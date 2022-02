In weniger als einem Monat beginnt die Formel-1-Weltmeisterschaft. Bei denen von dem russischen Einmarsch in die Ukraine überschatteten Tests dominieren...

Formel 1 - F1: Schumacher erwartet Quali-Veränderungen wegen 18-Zoller Haas kämpft noch mit dem 2022er-Auto. Aufgrund der neuen Reifen glaubt Mick Schumacher derweil an Veränderungen speziell im Qualifying der Formel 1.

