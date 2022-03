22.03.2022 ( vor 7 Stunden )



Am 21. Juni 1960 wird der Bergmannssohn Armin Hary weltberühmt. Als erster Mensch sprintet der 23-Jährige die 100 Meter in 10,0 Sekunden. Am 22. März wird "Hurry Hary" 85 Jahre alt.