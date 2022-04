Berlin (dpa) - Europas Fußball startet in die Endspurt-Wochen. In Champions League und Europa League beginnen die Viertelfinals. Die Premier League fiebert dem...

Vorschau: Das bringt die Fußball-Woche Bayern in Villarreal, Frankfurt gegen Barcelona und Leipzig gegen Bergamo - im Europacup starten die Bundesligisten ins Viertelfinale. Jürgen Klopp will in...

abendblatt.de vor 3 Tagen - Top