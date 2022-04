20.04.2022 ( vor 1 Stunde )

In Liverpool stehen die Zeichen weiter auf Meisterschaft: Auch Manchester United konnte die Heimstärke des Klopp-Teams nicht brechen und kassierte vier Tore in Anfield. Der FC Liverpool hat seine beeindruckende Heimserie in der Premier League ausgebaut und seine Titelhoffnungen untermauert. Die Man