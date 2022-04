Erfurt (dpa) - Beim Gedenken an die Opfer des Erfurter Schulmassakers vor 20 Jahren ist über die Lebensgeschichten und Charakter der 16 Opfer erzählt worden....

Sperrungen für Marathon in Innenstadt: Kein Verkehrschaos Wegen des Haspa-Marathons mussten Autofahrer am Wochenende zahlreiche Verkehrseinschränkungen in und um die Hamburger Innenstadt einplanen. Entlang der Strecke...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland