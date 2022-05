29.04.2022 ( vor 4 Tagen )



betreut bis Saisonende den englischen Topklub Manchester United. Danach tritt der langjährige Bundesliga-Coach Medienberichten zufolge einen neuen Job an. Ralf Rangnick ist heißer Kandidat auf den Posten des Nationaltrainers in Österreich. Der 63-Jährige, der noch bis Saisonende den en Ralf Rangnick betreut bis Saisonende den englischen Topklub Manchester United. Danach tritt der langjährige Bundesliga-Coach Medienberichten zufolge einen neuen Job an. Ralf Rangnick ist heißer Kandidat auf den Posten des Nationaltrainers in Österreich. Der 63-Jährige, der noch bis Saisonende den en 👓 Vollständige Meldung