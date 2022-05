Vor neun Jahren begeisterte Sabine Lisicki die deutschen Tennisfans in Wimbledon. Doch auf diesem Level konnte sie auch aufgrund von Verletzungen nicht bleiben....

Nach fast 20 Jahren Pause könnten im Sommer Berlins erste Referendare in ihre Beamtenlaufbahn starten, mit allen Vorteilen. Die Linke fordert einen Ausgleich...

Der FC Bayern feiert nach der Corona-Zwangspause wieder mit seinen Fans auf dem Münchner Marienplatz. Wie die Stadt München am Dienstag mitteilte, empfängt...

Stuttgart: Wilhelma begrüßt Tapire und Servale Der Stuttgarter Tierpark Wilhelma bekommt Zuwachs. Neben der Rückkehr der Servale nach mehr als zehn Jahren freut sich die Zooleitung über die ersten...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland