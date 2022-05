07.05.2022 ( vor 1 Woche )

Cashpoint SCR Altach hat in der 30. Runde der Admiral Bundesliga seine Chance auf den Klassenerhalt am Leben gehalten. Christoph Monschein sicherte den Vorarlbergern am Samstag in der Qualifikationsgruppe ein 1:1-Unentschieden gegen die SV Guntamatic Ried und damit einen wertvollen Punkt.