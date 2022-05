21.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Dass Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird, ist bekannt. Schon im Sommer will er München verlassen. In Barcelona beschäftigt man sich mit ihm. Ein Geheimnis war das Interesse des FC Barcelona an Bayern-Star Robert Lewandowski schon lange nicht mehr, jetzt hat Traine Dass Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird, ist bekannt. Schon im Sommer will er München verlassen. In Barcelona beschäftigt man sich mit ihm. Ein Geheimnis war das Interesse des FC Barcelona an Bayern-Star Robert Lewandowski schon lange nicht mehr, jetzt hat Traine 👓 Vollständige Meldung