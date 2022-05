Der SC Freiburg war dem Gewinn des DFB-Pokals so nah wie noch nie, dann schlug das Schicksal zu. Trainer Christian Streich erlebte das Endspiel gegen RB Leipzig...

Stimmen zum Leipziger Pokal-Sieg: "Die Fans sind dankbar, das ist auch richtig so" Freiburg-Trainer Streich ist trotz der Final-Niederlage stolz auf sein Team und die eigenen Fans. Sein Gegenüber Tedesco kann den Triumph noch nicht realisieren...

