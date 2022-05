Mit Mourinho ins Glück: AS Rom gewinnt Conference League Die AS Rom hat das erste Endspiel der neuen Conference League gewonnen. Gegen Feyenoord müssen die Italiener aber in Hälfte zwei mächtig zittern. Coach José...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de



Conference-League-Finale live: AS Rom – Feyenoord Rotterdam in TV & Stream Im ersten Finale der Conference League stehen sich AS Rom und Feyenoord Rotterdam gegenüber. Welcher Klub geht als erster Titelträger in die Geschichte ein?...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport