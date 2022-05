26.05.2022 ( vor 2 Stunden )

Mit dem Erfolg in der Conference League ist Jose Mourinho der erste Trainer , der alle drei Uefa-Europapokale gewinnen konnte. Damit zementiert er seinen ohnehin schon ikonischen Ruf. Er ist und bleibt nunmal "The Special One", der Besondere. Nach dem knappen 1:0-Finalerfolg seiner AS Rom gegen Feyen