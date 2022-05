90min DE 🇩🇪 Jürgen Klopp on 🔥! 🗣️ "Das ist der beste Klub der Welt. Mir egal, was andere Leute denken. Wir haben gestern ein C… https://t.co/jvzlCda7SP vor 2 Stunden FAZ Topthemen „Ich liebe euch alle!“: Der FC Liverpool feiert nach dem verlorenen Champions-League-Finale eine erfolgreiche Saiso… https://t.co/YwytdajmMk vor 4 Stunden FAZ Sport „Ich liebe euch alle!“: Der FC Liverpool feiert nach dem verlorenen Champions-League-Finale eine erfolgreiche Saiso… https://t.co/W2ZyESFb3t vor 5 Stunden Frankfurter Allgemeine gesamt „Ich liebe euch alle!“: Der FC Liverpool feiert nach dem verlorenen Champions-League-Finale eine erfolgreiche Saiso… https://t.co/BpFcMCaiBw vor 5 Stunden WorldNews123ONE RT @SZ: Der FC Liverpool unterliegt Real Madrid denkbar knapp, doch Trainer Jürgen Klopp will sich von der Enttäuschung nicht herunterziehe… vor 6 Stunden Arnold Melm Top story: Champions-League-Finale: Liverpool bei Parade gefeiert - Kroos jubelt mit Familie - Sport - Schwarzwälde… https://t.co/fX6dyGhDrt vor 14 Stunden