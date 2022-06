24.06.2022 ( vor 9 Stunden )



Die Nordische Kombination hat am Freitag einen herben Rückschlag erlitten. Die in den vergangenen Jahren auf FIS-Niveau in Schwung gekommene Frauensparte der Verbindung aus Skispringen und Langlauf ist bei der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne für 2026 durchgefallen, wird bei den Spielen in knapp vier Jahren in Mailand und Cortina also nicht dabei sein. Zudem wurde offen kommuniziert, dass es in weiterer Folge auch für die Männer eng wird. 👓 Vollständige Meldung