06.07.2022 ( vor 13 Stunden )



Eine internationale Überführungsetappe bringt die Tour de France näher an die Berge. 60 Kilometer geht es durch Belgien, das Ziel ist in Frankreich an der Grenze zu Luxemburg. Eine internationale Überführungsetappe bringt die Tour de France näher an die Berge. 60 Kilometer geht es durch Belgien, das Ziel ist in Frankreich an der Grenze zu Luxemburg. 👓 Vollständige Meldung