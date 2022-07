15.07.2022 ( vor 1 Stunde )



Mit einem 2:1 gelingt Kaiserslautern ein guter Start in die zweite Liga. Die Pfälzer setzten von Beginn an auf Kampf und Leidenschaft. 👓 Vollständige Meldung