Österreich zieht wieder ins Viertelfinale ein

15.07.2022 ( vor 47 Minuten )

Österreichs Nationalteam hat es schon wieder getan: Die Auswahl steht bei der Fußball -Europameisterschaft 2022 in England wie schon vor fünf Jahren zumindest im Viertelfinale. Die Auswahl besiegte Norwegen im letzten Gruppenspiel vor 12.667 Zuschauerinnen und Zuschauern in Brighton mit 1:0 (1:0) und folgte damit England (5:0 gegen Nordirland) ins Viertelfinale. Auf Fuhrmanns Frauen warten am Donnerstag (21.00 Uhr, live in ORF1) im Viertelfinale nun der österreichische Lieblingsgegner: Deutschland.